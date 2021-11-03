Очаровательная легкоатлетка поделилась мыслями о смысле жизни.

Участница Олимпиады в Токио и многократная чемпионка Украины Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым снимком.

В своем Инстаграме очаровательная украинская спортсменка опубликовала пост, посвященный мыслям о смысле жизни. 26-летняя легкоатлетка прикрепила к этому посту фото, на котором она позирует в фиолетовой кофточке на голое тело.

"Мы часто боимся выходить за пределы зоны комфорта. А это нужно делать, потому что именно таким образом мы развиваемся", - подписала пост Бех-Романчук.

Читайте также"Хочу лето": звезда украинского спорта показала себя в сексуальном купальнике (фото)Подписчики оценили публикацию спортсменки и на данный момент этот пост собрал уже почти 10 тысяч лайков.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук выставила в сеть снимок с тренировки, на котором показала свои аппетитные формы.

Марина Бех-Романчук: достижения

На чемпионатах мира наивысшим достижением для Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.

На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).

Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.

На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.

Автор: Владимир Медяник