Юная дзюдоистка нуждается в отдыхе.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед после того, как завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, сделает серьезную паузу в карьере.

Об этом рассказал отец и тренер 20-летней спортсменки Геннадий Белодед для Суспільне: Спорт.

"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев - будет видно по ее состоянию. А как отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу начинать", - сказал наставник девушки.

Он добавил, что пандемия внесла коррективы в подготовку к Токио-2020:

"Где-то пандемия сыграла, потому что на год больше боролись в этом весе. Держали ее и голодали. Это все также сказывается. Психологически тяжело, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья - молодец, выдержала".

Белодед уже прокомментировала свой успех на нынешней Олимпиаде. А также Дарья объяснила, почему заплакала после поединка за третье место.

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Бронзовая медаль Белодед: факты

Для 20-летней Белодед, которая уже становилась чемпионкой мира и Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.

Для Украины это первая с 2008 года медаль Олимпийских игр в дзюдо.

Кроме этого, это первая в истории Украины медаль в женском дзюдо на Олимпиадах. Ранее три медали в дзюдо Украине принесли мужчины: Руслан Мишуренко (бронза в Сиднее-2000) и Роман Гонтюк (серебро в Афинах-2004 и бронза в Пекине-2008).

Автор: Артем Будрин