Украинка подчеркнула, что она продолжит работать, чтобы осуществить детскую мечту и выиграть золотую медаль Олимпиады.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала, почему расплакалась после того, как выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Слова Белодед приводит "Суспільне".

"Бронза - это награда не на вес золота. Слезы означают, что я все свое детство и жизнь я мечтала о золоте. Но лучше быть с бронзовой медалью, чем без медали", - подчеркнула Белодед.

Она отметила, что не знает, почему проиграла в полуфинальной схватке против японки:

"Не знаю, почему так произошло. Я была хорошо готова - как физически, так и морально. Считаю, вся схватка с Тонаки шла хорошо, я доминировала, но в какой-то момент... Не знаю, почему, я еще не пересматривала, мы с родителями пересмотрим и поймем, что случилось".

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Белодед сказала, что отдохнет месяц, после чего возобновит тренировки и будет надеяться выиграть золотую медаль на Олимпиаде в Париже:

"До Парижа еще очень много времени, но, конечно, моя детская мечта - золото Олимпийских игр. И я буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась".

Бронзовая медаль Белодед: факты

Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде в Токио.

Для 20-летней Белодед, которая уже становилась чемпионкой мира и Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.

Для Украины это первая с 2008 года медаль Олимпийских игр в дзюдо.

Кроме этого, это первая в истории Украины медаль в женском дзюдо на Олимпиадах. Ранее три медали в дзюдо Украине принесли мужчины: Руслан Мишуренко (бронза в Сиднее-2000) и Роман Гонтюк (серебро в Афинах-2004 и бронза в Пекине-2008).

Автор: Антон Дударь