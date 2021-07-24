Дарья Белодед принесла Украине первую медаль в Токио.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед прокомментировала завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио.

Слова Белодед приводит сайт НОК Украины.

"Я отдала все силы, которые только остались, ведь полуфинальную схватку проводила на голден скор (дополнительное время, - Прим.), это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле", - отметила спортсменка.

Белодед рассказала, что ей помогла мама и украинские спортсмены, которые поддерживали ее:

"Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене".

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"Благодарна президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, который во время встречи в олимпийской деревне, поделился со мной своим соревновательным опытом. Когда такой человек поддерживает, это важно и ценно", - также сказала Белодед.

Дзюдоистка добавила, что два года назад выигрывала в Японии чемпионат мира, но ЧМ и Олимпиада, по ее словам, это совсем разный опыт.

Бронзовая медаль Белодед: факты

Для 20-летней Белодед, которая уже становилась чемпионкой мира и Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.

Для Украины это первая с 2008 года медаль Олимпийских игр в дзюдо.

Кроме этого, это первая в истории Украины медаль в женском дзюдо на Олимпиадах. Ранее три медали в дзюдо Украине принесли мужчины: Руслан Мишуренко (бронза в Сиднее-2000) и Роман Гонтюк (серебро в Афинах-2004 и бронза в Пекине-2008).

Автор: Антон Дударь