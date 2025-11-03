Стартовая цена машины составляет $12-$15 млн.

Болид McLaren Айртона Сенны, на котором он в 1991 году впервые победил на Гран-при Бразилии, выставят на аукцион.

Как сообщает Motosport.com, по оценкам аукционного дома Sotheby's, начальная стоимость машины составит от $12-$15 млн.

Именно на этом болиде, несмотря на его неисправности, Сенна получил свой последний титул, а Гран-при Бразилии стал для него особенным, ведь это было впервые, когда он выиграл домашний этап.

"Машина была шедевром инженерной мысли... Она была оснащена совершенно новым 3,5-литровым двигателем V-12, способным развивать мощность 720 лошадиных сил и вращаться с бешеной скоростью 13 800 об/мин, в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач, все это размещено в монококовом шасси из углеродного волокна и обшито кузовом также из углеродного волокна", - говорится в описании аукционного дома.

Айртон Сенна и F1

Бразильский гонщик был трехкратным чемпионом Формулы-1 (1988, 1990 и 1991). За 10 лет соревнований ему удалось выиграть 41 гонку.

Карьеру в Ф-1 Сенна начал с команды Toleman в 1984 году, а в 1985 году гонщик пополнил команду Lotus. В1988 году Сенна перешел в МакЛарен, где его напраником стал двукратный чемпион мира Ален Прост.

Сенна погиб в аварии на Гран-при Сан-Марино 1994 года в Имоле. Ему было 34 года.

По итогам опроса британского еженедельника Autosport среди бывших и действующих пилотов Формулы-1, Сенна был признан лучшим гонщиком в истории Ф-1.

