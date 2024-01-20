В 1/8 финала Australian Open-2024 Даяна Ястремская сыграет против Виктории Азаренко.

В ночь на 20 января состоялся поединок 1/16 финала турнира серии Большого шлема Australian Open-2024, в котором Даяна Ястремская встречалась с Эммой Наварро.

Матч завершился сенсационной победой украинской теннисистки в трех сетах.

Поединок Ястремской и Наварро продлился 1 час и 47 минут. Украинка сделала пять подач навылет, допустила три двойных ошибки и использовала 5 из 8 брейк-поинтов.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/16 финала

Эмма Наварро (США) - Даяна Ястремская (Украина) - 2:6, 6:2, 1:6

Это была первая личная встреча теннисисток.

Отметим, что Даяна Ястремская впервые в карьере пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. До этого розыгрыша ее лучшим результатом на Australian Open был 3-й раунд в 2019 году.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Даяна Ястремская сыграет против Виктории Азаренко, которая обыграла латвийскую теннисистку Алену Остапенко.

Напомним, 19 января в 1/8 финала Australian Open-2024 пробилась еще одна украинка Марта Костюк, которая выиграла у Элины Аванесян.

Также борьбу на Открытом чемпионате Австралии продолжает и первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она сыграет против Виктории Голубич 20 января.

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