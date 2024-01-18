В третьем раунде Australian Open Даяна Ястремская сыграет против американки Эммы Наварро.

В четверг, 18 января, Даяна Ястремская сыграла поединок 1/32 финала на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии.

Украинская теннисистка в двух сетах победила бывшую россиянку Варвару Грачеву, которая теперь представляет Францию.

Поединок Ястремской и Грачевой продлился 1 час и 8 минут. Ястремская сделала 5 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 3 из 4 брейк-поинтов.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) - Варвара Грачева (Франция) - 6:3, 6:2

Это была первая личная встреча Ястремской и Грачевой.

Отметим, что Даяна повторила свое лучшее достижение на Открытом чемпионате Австралии. Ранее украинка также выходила в третий раунд этого турнира в 2019 году.

Напомним, в первом раунде Australian Open-2024 Даяна Ястремская сенсационно выбила действующую победительницу Уимблдона Маркету Вондроушову.

В следующем раунде Australian Open-2024 Ястремская сыграет против представительницы США Эммы Наварро.

Добавим, что в третий раунд Открытого чемпионата Австралии вышли еще три украинки - Леся Цуренко, Элина Свитолина и Марта Костюк.

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