В 1/32 финала Даяна Ястремская сыграет против Варвары Грачевой.

В понедельник, 15 января, Даяна Ястремская сыграла стартовый поединок в рамках первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии.

В 1/64 финала украинская теннисистка сенсационно разгромила в двух сетах действующую победительницу Уимблдона Маркету Вондроушову.

Поединок украинской и чешской теннисисток продлился один час и 15 минут. Даяна выполнила две подачи навылет, совершила две двойных ошибки и использовала 5 из 10 брейк-поинтов.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 6:1, 6:2

Это была четвертая личная встреча Ястремской и Вондроушовой. Счет в очных встречах стал 2:2.

Отметим, что Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона-2023, победив в полуфинале представительницу Украины Элину Свитолину.

В 1/32 финала Australian Open-2024 Даяна Ястремская сыграет против француженки Варвары Грачевой.

Australian Open-2024: результаты украинок в 1/64 финала

В первом раунде основной сетки Открытого чемпионата Австралии Украину представляли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Во второй круг сумели пройти только четыре украинки - Цуренко, Свитолина, Костюк и Ястремская.

Леся Цуренко обыграла в трех сетах Лучию Бронцетти из Италии (3:6, 7:5, 6:3).

Дарья Снигур проиграла американке Алише Паркс (6:2, 2:6, 4:6).

Элина Свитолина разбила Тайлу Престон из Австралии (6:2, 6:2).

Марта Костюк в трех сетах переиграла американскую теннисистку Клер Лю (6:3, 4:6, 6:1).

Юлия Стародубцева без шансов проиграла представительнице Туниса Онс Жабер (3:6, 1:6).

Ангелина Калинина разгромно проиграла нидерландской теннисистке Аранче Рус (1:6, 0:6).

В 1/32 финала Свитолина сыграет против Виктории Томовой, Костюк встретится с Элизе Мертенс, а Цуренко померяется силами с Ребекой Масаровой.

Вас также могут заинтересовать новости: