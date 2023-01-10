Украинки продолжают бороться за путевки в основную сетку турнира серии "Большого Шлема".

Во вторник, 10 января, в Мельбурне состоялся второй игровой день квалификации турнира серии "Большого Шлема" - Australian Open-2023.

Участие в отборочных играх этого игрового дня взяли украинские спортсменки Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

Снигур в первом круге по итогам трех сетов обыграла Фернанду Контрерас Гомес из Мексики, а Завацкая в двух сетах разгромила представительницу Нидерландов Еву Веддер.

Видео дня

Australian Open-2023. Квалификация. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - 6:3, 6:7(8), 6:4

Катарина Завацкая (Украина) - Эва Веддер (Нидерланды) - 6:2, 6:3

В следующем раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии Катарина Завацкая встретится с Эрикой Андреевой. Дарья Снигур, в свою очередь, сыграет против 15-летней Бренды Фругвиртовой из Чехии.

Ранее во второй круг квалификации женского турнира Australian Open-2023 пробилась Леся Цуренко. 33-летняя украинка в стартовом матче в двух сетах переиграла Юки Найто из Японии.

В мужском разряде во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии вышел Алексей Крутых, который победил американца Стефана Козлова.

Напомним, поединки основной сетки Открытого чемпионата Австралии будут сыграны с 16 по 29 января.

Действующими победителями Australian Open в одиночных турнирах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.

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