Леся Цуренко и Алексей Крутых преодолели первый раунд квалификации турнира "Большого Шлема".

В понедельник, 9 января, в Мельбурне стартовали поединки квалификации первого в сезоне турнира серии "Большого Шлема" - Australian Open-2023.

В первый игровой день успешно выступили двое представителей Украины: Леся Цуренко в женском турнире и Алексей Крутых - в мужском.

33-летняя украинская теннисистка в двух сетах переиграла Юки Найто из Японии. Крутых в своем дебютном матче на турнире "Большого Шлема" в двух сетах обыграл американца Стефана Козлова.

Видео дня

Australian Open-2023. Квалификация. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Юки Найто (Япония) - 6:2, 6:1

Алексей Крутых (Украина) - Стефан Козлов (США) - 7:5, 6:2

В следующем раунде отбора Леся Цуренко сыграет против Алены Большовой из Испании.

22-летний Алексей Крутых во втором круге квалификации встретится с победителем пары Филипп Мисолич (Австрия) - Джанлука Магер (Италия).

Добавим, что 10 января в квалификации Australian Open-2023 стартуют еще две украинки – Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

Еще четыре представительницы Украины напрямую попали в основную сетку Australian Open-2023: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Байндль и Даяна Ястремская.

Напомним, поединки основной сетки Открытого чемпионата Австралии будут сыграны с 16 по 29 января.

Действующими победителями Australian Open в одиночных турнирах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.

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