В квалификации первого в сезоне турнира серии "Большого Шлема" выступят три украинки и один украинец.

В понедельник, 9 января, в Мельбурне стартуют матчи отборочного турнира Australian Open-2023.

Накануне состоялась жеребьевка и стали известны пары первого раунда квалификации первого в сезоне турнира серии "Большого Шлема".

Украину на этой стадии представят четверо спортсменов: Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катарина Завацкая в женском одиночном разряде, а также Алексей Крутых в мужском турнире.

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33-летняя Леся Цуренко за путевку в следующий раунд турнира поборется с представительницей Японии Юки Найто. Стоит отметить, что опытная украинка не пропускает Australian Open со своего первого выступления в 2011 году и третий год подряд будет стартовать в Мельбурне с квалификации.

Дарья Снигур в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии сыграет против мексиканки Фернанды Контрерас Гомес. Для 20-летней уроженки Киева это третье участие в квалификации австралийского турнира.

Катарина Завацкая будет противостоять нидерландской теннисистке Еве Веддер. Катарина в четвертый раз в своей карьере сыграет в квалификации Australian Open.

Алексей Крутых в квалификации мужского турнира Australian Open-2023 сыграет против Стефана Козлова из США.

Добавим, что напрямую в основную сетку Australian Open-2023 попали четыре представительницы Украины: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Байндль и Даяна Ястремская.

Поединки основной сетки Открытого чемпионата Австралии будут сыграны с 16 по 29 января.

На прошлом розыгрыше турнира лучшим результатом украинских теннисисток стал третий раунд, куда сумели пробиться Элина Свитолина и Марта Костюк.

Напомним, действующими победителями Australian Open в одиночных турнирах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.

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