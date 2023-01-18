Ангелина Калинина разобралась с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой.

В понедельник, 16 января, стартовал первый турнир серии "Большого Шлема" - Australian Open-2023.

В основную сетку турнира пробились сразу шесть представителей Украины: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Байндль, Даяна Ястремская и Леся Цуренко в женском одиночном разряде, а также Алексей Крутых - в мужском.

18 января в рамках второго раунда турнира лучшая украинская теннисистка Ангелина Калинина играла против двукратной чемпионки Уимблдона Петры Квитовой. Поединок продлился 1 час 59 минут и завершился сенсационной победой украинки.

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На счету Калининой два эйса, одна двойная ошибка, три реализованных брейк-пойнта. Квитова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех заработанных.

Australian Open-2023. Второй раунд

Ангелина Калинина (Украина) - Петра Квитова (Чехия) - 7:5, 6:4

Отметим, что Калинина впервые в своей карьере пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

В 1/16 финала Australian Open-2023 первая ракетка Украины сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова (Чехия) - Клара Бюрель (Франция).

Напомним, в матче первого круга Калинина победила представительницу США Коко Вандевей со счетом 6:3, 6:1.

Australian Open-2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.

Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.

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