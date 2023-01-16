Ангелина Калинина легко справилась с представительницей США Коко Вандевей.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина триумфально стартовала на Australian Open-2023.

В понедельник, 16 января, в первом раунде турнира серии "Большого Шлема" украинка в двух сетах разгромила американку Коко Вандевей.

Поединок Калининой и Вандевей продлился 1 час и 15 минут. За матч Ангелина отдала всего одну подачу. В первой партии украинка первой сделала брейк в пятом гейме, но затем сразу отдала свою подачу. Тем не менее со счета 3:3 украинка выиграла все 3 оставшихся гейма, дважды прервав подачу соперницы.

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Во второй партии Калинина играла еще уверенней и разгромила американку 6:1.

А вот другая представительца Украины на Открытом чемпионате Австралии Даяна Ястремская не смогла пройти дальше. В первом раунде турнира украинка проиграла Алене Остапенко в двух сетах.

Australian Open-2023. 1/64 финала

Коко Вандевей (США) - Ангелина Калинина (Украина) - 3:6, 1:6

Даяна Ястремская (Украина) - Алена Остапенко (Латвия) - 4:6, 2:6

В следующем раунде Australian Open-2023 Ангелина Калинина встретится с Петрой Квитовой из Чехии.

Напомним, действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.

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