Свитолина в тяжелой борьбе проиграла второй матч подряд на Итоговом турнире

19:00, 25 октября 2017
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Украинка уступила француженке Каролин Гарсии. 

Элина Свитолина / Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила во втором туре Итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре, сообщает официальный сайт соревнований. 

В трех сетах Элина проиграла восемьей ракетке мира Каролин Гарсии из Франции. В поединке, который продолжался 2 часа 45 минут, Свитолина выиграла первый сет на тай-брейке, а затем уступила во второй партии.

В решающей третьей партии Свитолина вела в счете - 2:0, но затем позволила сопернице выравнять положение, а в решающий момент отдала свою подачу.

Счет матча - 6:7, 6:3, 7:5 - в пользу Гарсии. 

Напомним, это второе поражение Свитолиной на Итоговом турнире. В первом туре она проиграла Каролин Возняцки из Дании.

В другом поединке "Красной группы" в среду Возняцки сенсационно обыграла Симону Халеп - 6:0, 6:2 - и досрочно вышла в полуфинал.   

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Теги: #Свитолина Итоговый турнир#Свитолина проиграла Гарсии