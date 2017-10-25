Свитолина в тяжелой борьбе проиграла второй матч подряд на Итоговом турнире

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила во втором туре Итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре, сообщает официальный сайт соревнований.

В трех сетах Элина проиграла восемьей ракетке мира Каролин Гарсии из Франции. В поединке, который продолжался 2 часа 45 минут, Свитолина выиграла первый сет на тай-брейке, а затем уступила во второй партии.

В решающей третьей партии Свитолина вела в счете - 2:0, но затем позволила сопернице выравнять положение, а в решающий момент отдала свою подачу.

Счет матча - 6:7, 6:3, 7:5 - в пользу Гарсии.

Напомним, это второе поражение Свитолиной на Итоговом турнире. В первом туре она проиграла Каролин Возняцки из Дании.

В другом поединке "Красной группы" в среду Возняцки сенсационно обыграла Симону Халеп - 6:0, 6:2 - и досрочно вышла в полуфинал.