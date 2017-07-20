Украинские синхронистки завоевали пятую медаль Чемпионата мира по водным видам спорта

В Будапеште завершился турнир дуэтов в произвольной программе в синхронном плавании Чемпионата мира по водным видам спорта, где украинский дуэт завоевал бронзовые медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Анна Волошина и Елизавета Яхно получили за свое выступление от судей 93,2667 балла. Украинки всего на 0,13 балла опередили в борьбе за награды команду Японии.

Читайте такжеСинхронистка Анна Волошина принесла Украине еще одну медаль на ЧМ по водным видам спортаЧемпионками мира в этом виде программы стали Светлана Колесниченко и Александра Паткевич из России - 97 баллов ровно. На 2-м месте дуэт из Китая - Тингтинг Жанг и Венвен Жанг - 95,3000 балла.

Нынешняя медаль уже стала пятой для сборной Украины на ЧМ, все награды - бронзовые.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.