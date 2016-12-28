Коробов вслед за Иванчуком обыграл Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам
15:47, 28 декабря 2016Другое
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Украинские гроссмейстеры по очереди обыграли чемпиона мира в игре с классическим контролем времени.
Коробов находится в группе лидеров / fide.com
В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам, где сегодня, в партии 11-го тура украинец Антон Коробов обыграл чемпиона мира в классических шахматах норвежца Магнусе Карлсена, сообщает официальный сайт соревнований.
После этой партии Карлсен потерял шансы на завоевание титула чемпиона мира.
Читайте такжеИванчук сенсационно обыграл на чемпионате мира по быстрым шахматам КарлсенаВ свою очередь, Иванчук сегодня уступил россиянину Яну Непомнящему.
В турнирнной таблице после 11-ти туров у Непомнящего 8,5 очка, Иванчука и Коробова - по 8, они делят 2-3 места.
Как сообщал УНИАН, турнир длится 15 туров - три дня по пять партий. Остальные 12-15 туры пройдут сегодня до вечера.
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