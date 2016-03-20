Украинец Касьянов завоевал серебро в многоборье чемпионата мира по легкой атлетике

Касьянов по сумме семи видов набрал 6182 очка и возглавил европейский топ-лист сезона, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Победил с лучшим результатом сезона в мире американец Эштон Итон – 6470.

Во второй день соревнований Касьянов побил личный рекорд в прыжках с шестом – 4,90 м. В остальных видах украинец показал такие результаты: 60 м – 6,86 сек; прыжки в длину – 7,49 м; толкание ядра – 14,53 м; прыжки в высоту – 1,99 м; 60 м с барьерами – 7,91 сек; 1000 м – 2.39,64 мин.

В свою очередь, Андрей Проценко с результатом 2,29 метра стал седьмым в соревнованиях по прыжкам в высоту. Чемпионом мира в этом виде программы стал итальянец Джанмарко Тамбери - 2,36 метра.

Как сообщал УНИАН, накануне украинки завоевали две медали в женском многоборье - «серебро» Анастасии Мохнюк и «бронза» Алины Федоровой.

Перед заключительным днем соревнований сборная Украины с тремя наградами (0-2-1) занимает 11-е место в медальной таблице. Безоговорочным лидером таблицы является команда-хозяин турнира США, на счету которой 15 наград (8-4-3). Ни у одной другой команды нет более 3 наград и не более 1 золотой медали.

Одно из нововведений организаторов чемпионата мира-2016 в помещении – забеги на 800 метров среди ветеранов. Именно в таком принял участие украинец Александр Лысенко (возрастная категория 60+) и финишировал третьим (2.17,38 мин). Победил британец Дэвид Рой Уилкокс (2.15,90 мин).

Чемпионат мира по легкой атлетике 17-20 марта принимает Портленд (Орегон, США).