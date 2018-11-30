НОК Украины будет выплачивать стипендии медалистам Юношеской Олимпиады и их тренерам

В течение года, согласно решению Исполкома НОК, спортсмены и тренеры получат в целом около 1 млн. грн.

Чемпионы и призеры III летних Юношеских Олимпийских игр в аргентинском Буэнос-Айресе, а также их наставники будут получать стипендии от Национального олимпийского комитета Украины.

В течение года, согласно решению Исполкома НОК, спортсмены и тренеры получат в целом около 1 млн. грн, сообщает официальный сайт НОК.

«Для Национального олимпийского комитета поддержка атлетов является приоритетной задачей и наша политика установления и выплаты стипендий – один из постоянных шагов в этом направлении. Главная задача, которая стоит перед страной и всеми спортивными организациями, – сохранить и поддержать эту молодежь, которая своими достижениями в Аргентине прославила Украину на весь мир, чтобы уже вскоре – в Токио-2020, Париже-2024 и Лос-Анджелесе-2028 - именно эти одаренные юные атлеты поднялись на олимпийский пьедестал, и в честь их побед поднимался флаг и звучал гимн Украины», - отметил президент НОК Украины Сергей Бубка.

Отметим, что начиная с i Юношеских Олимпийских игр-2010 подобные стипендии Олимпийского комитета получают все медалисты ЮОИ и Европейских юношеских олимпийских фестивалей.

Напомним, в олимпийском Буэнос-Айресе-2018 юные украинские спортсмены завоевали 23 медали, 7 из которых высшей пробы, 8 серебряных и 8 бронзовых наград.