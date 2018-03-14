Сайт федерации биатлона Украины закрыт после новости о бойкоте турниров в России

На сайте размещен текст, в котором критикуется позиция спортивного руководства Украины.

Спортивный портал biathlon.com.ua, выполняющий функции сайта Федерации биатлона Украины сейчас недоступен, а вместо всех страниц сайта размещено сообщение, в котором описана позиция издания.

«Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат «Москаляку на гілляку». Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда», – сказано в сообщении на сайте.

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Позже в сообщении появилось уточнение.

«Текст не имеет отношения к Федерации биатлона, это послание исключительно от того, кто занимался сайтом», – дописано спустя некоторое время.

Отметим, что портал выполняет функции официального сайта Федерации биатлона Украины, хотя юридически таковым не является.

Как информировал УНИАН, вчера президент ФБУ Владимир Брынзак сообщил, что Украина отказалась от участия отечественных спортсменов в турнирах на территории РФ.