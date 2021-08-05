Представитель оргкомитета Олимпиады Маса Такая назвал случившееся "досадной операционной ошибкой".

Организаторы Олимпийских игр 2020 принесли свои извинения за то, что украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук назвали россиянками.

Об этом сообщает Associated Press.

На пресс-конференции 5 июля официальный представитель оргкомитета Олимпиады Маса Такая назвал это "досадной операционной ошибкой".

Украинско-российский скандал на Олимпиаде

4 июля украинский дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук занял третье место в финале по артистическому плаванию. Судьи оценили их выступление в 189,4620 балла.

Читайте такжеВ Южной Корее использовали фото Чернобыля для представления Украины на открытии ОлимпиадыНа церемонии награждения диктор, объявляя обладательниц бронзовых медалей, назвал Федину и Савчук представительницами Олимпийского комитета России.

При этом россиянки заняли в этой дисциплине первое место. Второе место досталось представительницам Китая.

Вскоре объявляющий исправился, и украинки получили свои медали.

Впрочем, это не единственный досадный инцидент на этой Олимпиаде. Перед самими Играми на их официальном сайте опубликовали карту Украины, на которой она была отделена от Крыма границей. Вскоре Оргкомитет исправил ошибку и принес свои извинения.

Автор: Станислав Кожемякин