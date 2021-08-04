Марту Федину и Анастасию Савчук назвали представительницами Олимпийского комитета России.

На награждении Марты Фединой и Анастасии Савчук, которые принесли Украину первую в истории олимпийскую награду в артистическом плавании, их назвали представительницами России.

Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел на церемонии награждения — объявляя их обладательницами бронзовой награды, диктор назвал их представительницами Олимпийского комитета России (ОКР).

Однако вскоре объявляющий исправился, и украинки получили свои медали.

Как уже сообщал УНИАН, судьи оценили выступление Марты Фединой и Анастасии Савчук в финале по артистическому плаванию в 189,4620 балла.

Читайте такжеСинхронистки Федина и Савчук выиграли еще одну медаль на чемпионате мира (фото)Золотая и серебряная медали достались представительницам ОКР и Китая соответственно.

Марте Фединой - 19 лет, она четырехкратная чемпионка Европы и призер чемпионата мира. В этом году она победила на Чемпионате Европы по водным видам спорта в техническом соло.

Анастасии Савчук - 25 лет, в ее активе четыре победы на чемпионате Европы, она также является двукратным призером чемпионатов мира.

Стоит отметить, что 4 августа Украина завоевала первое "золото" на Олимпийских играх в Токио. Его добыл борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Жан Беленюк.

Автор: Станислав Кожемякин