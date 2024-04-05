В России считают "унижением" участие в Олимпиаде под нейтральным флагом.

В России агрессивно травят спортсменов, которые планируют поехать на Олимпиаду в Париже под нейтральным флагом.

Так, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал теннисистов, которые собираются поехать на Игры в Париж, "командой иноагентов", сообщает российское "РИА-Новости".

Они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику России и спецоперацию, отметил Поздняков.

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Он заявил, что Олимпийский комитет к их спортивным достижениям относится с уважением, но "наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны".

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила что спортсмены, которые поедут в Париж в составе нейтральной команды, будут выступать за "команду бомжей".

"Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду", - сказала она.

Кроме того, она заявила, что гимн, под которым Международный олимпийский комитет предлагает российским атлетам ехать на Олимпиаду в Париже, "похож на похоронный марш".

В то же время российские теннисисты, собирающиеся участвовать в Олимпиаде в Париже, своего решения менять не планируют. Об этом уже заявили 4-я ракетка мира Даниил Медведев и 11-я ракетка мира Дарья Касаткина. Оба они живут за рубежом.

Участие россиян в Олимпиаде

Как известно, Олимпийские игры в этом году стартуют 26 июля. Международный олимпийский комитет ранее разрешил российским атлетам выступать на соревнованиях под белым флагом.

В то же время, спортсмены РФ не будут участвовать на Олимпиаде-2024 в соревнованиях по спортивной гимнастике даже под нейтральным статусом.

Кроме того, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и беларуским атлетам не будут рады в столице, тогда как украинских будут принимать как героев.

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