В марте 2022 года спортсмен участвовал в митинге-концерте в "Лужниках", посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российского борца Абдулрашида Садулаева к участию в турнире в Баку для отбора на Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Отмечается, что это уже второе подобное решение в отношении Садулаева. Так, в феврале двукратного олимпийского чемпиона из России не впустили в Румынию по шенгенской визе и не дали возможности выступить на чемпионате Европы.

Как известно, в условиях допуска к Олимпийским играм в Париже МОК отметил, что будет отслеживать участие спортсменов из РФ в демонстрациях и политических мероприятиях. При этом после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, в марте 2022 года Абдулрашид Садулаев участвовал в митинге-концерте в "Лужниках", посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.

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В то же время в ФСБР решение по Садулаеву назвали политическим и подчеркнули: сейчас перед всеми российскими борцами стоит задача получить путевки на Олимпийские игры по спортивному принципу.

"А потом мы уже взвесим все "за" и "против", и будем принимать решение, стоит ли ехать в Париж", - отметил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Участие российских спортсменов в ОИ-2024 - последние новости

Решение об участии россиян в Олимпиаде еще не принято. В Минспорта Украины считают, что допуск россиян даже в нейтральном статусе является ошибкой, потому что они являются агентами гибридного влияния.

Как отметили в ведомстве, еще рано говорить о тех спортсменах, которые будут представлены под нейтральными флагами, ведь в самой РФ еще идут споры, стоит ли им выступать на таких условиях.

Также УНИАН сообщал, что мэр Парижа выступила против выступления спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024. По словам Анн Идальго, российским и белорусским атлетам "не будут рады в Париже".

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