В Минспорта отмечают, что допуск россиян даже в нейтральном статусе является ошибкой, потому что они являются агентами гибридного влияния.

На сегодня в России еще не закончились споры, будут ли их спортсмены под нейтральным флагом участвовать в Олимпийских играх в Париже. Об этом сказал и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу возможного участия 36 россиян и 22 белорусов в них.

"Еще рано говорить о тех спортсменах, которые будут представлены под нейтральными флагами. В России еще не закончились споры, стоит ли им выступать на таких условиях. По состоянию на сегодня еще нет никаких решений ни по каким атлетам. Создана специальная комиссия Международным олимпийским комитетом, которая будет проверять на соответствие критериям нейтральности, предложенным МОК, прошедших квалификацию. Поэтому еще ничего непонятно - сколько их будет", - сказал он.

Бедный подчеркнул, что допуск российских спортсменов к Олимпиаде является ошибкой.

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"Конечно, мы считаем, что их допуск даже в таком статусе является ошибкой. Потому что каждый такой атлет является агентом гибридного влияния, которое Россия оказывает по всему миру", - отметил он.

Бедный также отметил, что украинским спортсменам дают рекомендации, которые связаны прежде всего с их безопасностью, чтобы предотвратить провокации. "Наши атлеты - взрослые люди и все уже имеют опыт выступлений рядом с атлетами, которые находятся под нейтральными флагами и полностью понимают все риски связанные с этим", - добавил он.

Бедный напомнил, что на практике нейтральный статус для россиян и белорусов означает запрет каким-либо образом проявлять и показывать, откуда они приехали. "В их одежде, в их поведении ничто не должно указывать на страну, из которой они приехали. Они должны быть в нейтральной серой форме со штампом нейтральных атлетов с зелено-белым флагом. Их не будет на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр - наиболее торжественной церемонии, где выступают и представляют национальные команды", - отметил он.

Бедный также объяснил, почему все же некоторые спортивные федерации поддерживают Россию. "Потому что россияне десятилетиями вкладывали десятки, а то и сотни миллионов долларов в свое представительство в международных спортивных организациях, они наращивали системно свое влияние, создавали свое лобби в спортивных организациях, которые не совсем прозрачны в механизме принятия решения". - сказал он.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Париже (Франция) пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Согласно решению МОК, Россия и Беларусь как государства не могут участвовать в играх, но ее атлетам разрешили выступать на соревнованиях.

Россияне и белорусы смогут выступать только в личных стартах, команды не будут допущены. Национальная символика России и Беларуси будет запрещена - это касается гимна, флага и других атрибутов.

Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в столице Франции этим летом.

Она отметила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в Париже. При этом Идальго сказала, что Париж поддержит спортсменов из Украины во время Олимпиады и примет их как героев.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Идальго, пригрозила, что французским товарам также могут быть не рады в России.

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