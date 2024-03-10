Назар Чепурный был лучшим в соревнованиях в опорном прыжке.

Украинский спортсмен Назар Чепурный победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке, который проходит в столице Азербайджана Баку.

В финале украинец получил 14,900 баллов и на 0,034 балла обошел лидера квалификационного раунда Вай Хунг Шека из Гонконга и на такое же количество зачетных очков - Гарри Гепворта из Великобритании.

Добавим, что для Чепурного эта награда стала второй в сезоне. В феврале Назар получил серебро на этапе Кубка мира в египетском Каире. Кроме того, 21-летний черкащанин является бронзовым призером чемпионата мира в опорном прыжке.

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Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам участвовать в нынешних Олимпийских играх. Спортсмены из этих стран смогут выступать на соревнованиях как нейтральные индивидуальные спортсмены, если они будут придерживаться принципов олимпийского и паралимпийского комитетов.

В частности, им будет запрещено использовать флаги, гимн и другую символику своих стран. Вместо этого у них будет белый флаг с бесцветной эмблемой нейтральных индивидуальных участников. Также им запрещено участвовать в командных соревнованиях.

Также УНИАН сообщал, что российские спортсмены смогут выступить на "Олимпиаде на стероидах". Россияне будут допущены на турнир без ограничений.

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