Нападающий "Донбасса" Лялька отметился шикарным голом в матче УХЛ (видео)

В матче 30-го тура Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Галицкими Львами» особо отличился форвард дончан Виталий Лялька, сообщает пресс-служба УХЛ.

Нападающий получил передачу через половину поля от Виктора Захарова, сблизился с голкипером команды соперников, отпустил шайбу от себя, завёл клюшку за спину и отправил игровой снаряд прямо между ног голкиперу.

Как сообщал УНИАН, «Донбасс» выиграл матч со счётом 9:1, и таким образом оформил 28-ю победу подряд, что стало рекордным показателем для чемпионатов Украины по хоккею.