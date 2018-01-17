Нападающий "Донбасса" Лялька отметился шикарным голом в матче УХЛ (видео)
17:25, 17 января 2018Хоккей
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Игрок отличился во вчерашнем матче с "Галицкими Львами".
Лялька забил шикарный гол в ворота "Гальцких львов" / uhl.com.ua
В матче 30-го тура Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Галицкими Львами» особо отличился форвард дончан Виталий Лялька, сообщает пресс-служба УХЛ.
Нападающий получил передачу через половину поля от Виктора Захарова, сблизился с голкипером команды соперников, отпустил шайбу от себя, завёл клюшку за спину и отправил игровой снаряд прямо между ног голкиперу.
Как сообщал УНИАН, «Донбасс» выиграл матч со счётом 9:1, и таким образом оформил 28-ю победу подряд, что стало рекордным показателем для чемпионатов Украины по хоккею.
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