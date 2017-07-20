Форвард хоккейного "Кременчука" Кирющенков перешел в белорусский "Динамо-Молодечно"

Состав «зубров» пополнил 25-летний нападающий Виталий Кирющенков, сообщает официальный сайт ХК "Динамо-Молодечно".

Кирющенков – воспитанник новополоцкого хоккея. Первая профессиональная команда – «Химик-СКА-2» (высшая лига). В свое время форвард выступал в «Минских зубрах» (МХЛ), «Юниоре» (высшая лига), «Юности» (МХЛ, ВХЛ, ОЧБ), «Немане» (ОЧБ) и «Кулагере» (чемпионат Казахстана).

Есть в карьере хоккеиста и матчи за «Динамо-Минск» в КХЛ. Было это в сезоне 2013/2014 годов. Тогда в 30 поединках за «зубров» Виталий набрал 3 очка (2+1). После Минска Виталий перебрался в «Неман», а затем в «Юность», с которой дважды стал обладателем золотых медалей чемпионата Беларуси.

Сезон 2016/2017 годов нападающий провел в ХК «Кременчук» (УХЛ). В 29 матчах регулярного чемпионата на счету форварда 45 очков (19+26). Также с «Кременчуком» Виталий завоевал серебряные награда чемпионата Украины, параллельно став лучшим бомбардиром плей-офф с 6 голами в активе.