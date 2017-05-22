Сборная Украины по хоккею сохранила 22-е место в мировом рейтинге

Международная федерация хоккея оубликовала новый рейтинг национальных сборных по итогам сезона 2016/17, сообщается на официальном сайте IIHF.

В новом рейтинге сборная Украины сохранила 22-е место (1925 очков), что соответствует ее выступлению в нынешнем чемпионате мира.

Сборная Украины замкнула 6-ку команд второго по значимости Дивизиона 1А ЧМ, турнир которого проводидлся в Киеве.С учетом того, что в Топ-дивизионе выступают 16 команд, 22-е место как раз соответствует итоговому расположению команд в нынешнем сезоне ЧМ.

Любопытно, что новый чемпион мира сборная Швеции заняла лишь 3-е место в рейтинге, поднявшись на две ступеньки - с пятого места, 3080 очков. Шведы потеснили команды Финляндии (4, 3060) и США (5, 2980) - каждую на одну строчку. Шестерку сильнейших, как и ранее, замыкает сборная Чехии (2900).

Двумя сильнейшими командами мира, как и ранее, остаются серебряный призер нынешнего ЧМ-2017 сборная Канады (3225) и бронзовый призер ЧМ - команда России (3105).

Как сообщал УНИАН, накануне в немецком Кельне завершился чемпионат мира по хоккею-2017, где в финале сборная Швеции обыграла команду Канады в серии буллитов - 1:1 (2:0).