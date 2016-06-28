Зал хоккейной славы пополнится четырьмя легендами

Бывшие хоккеисты Эрик Линдрос, Сергей Макаров и Роги Вашон будут включены в Зал хоккейной славы, сообщает ESPN.

Церемония включения состоится 14 ноября в Торонто, где и расположен главный хоккейный музей мира.

Эрик Линдрос был суперзвездой команды "Филадельфия Флайерс" в 90-е годы прошлого века. В 1995 году он был признан самым ценным игроком (МVP) регулярного чемпионата, а через два года вывел "Флайерс" в финал НХЛ.

Сергей Макаров был частью легендарной советской связки K-L-M, куда также входили Владимир Крутов и Игорь Ларионов. Крутов и Ларионов уже являются членами Зала славы.

Также Макаров выступал в НХЛ, и в 1990 году в возрасте 31 года завоевал "Колдер Трофи" лучшего новичка лиги.

Роги Вашон был знаменитым вратарем "Лос-Анджелес Кингс" в 70-е годы прошлого века. Ему до сих пор принадлежит ряд вратарских рекордов НХЛ. Кроме того, в начале своей карьере, будучи голкипером "Монреаль Канадиенс", он выиграл три Кубка Стэнли.

Также в Зал славы будет введен тренер Пэт Куинн. Он более 30 лет возглавлял клубы НХЛ - "Филадельфию", "Лос-Анджелес", "Ванкувер", "Торонто" и "Эдмонтон". Дважды его команды выходили в финал Кубка Стэнли. Кроме того, Куинн был главным тренером сборной Канады, которая в 2002 году стала Олимпийским чемпионом, а в 2004-м - чемпионом мира. Он умер в ноябре 2014 года.