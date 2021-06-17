Кристиан Эриксен готовится к операции.

Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание на поле во время матча Евро-2020 против Финляндии, готовится к хирургическому вмешательству со стороны врачей.

Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Дании.

Талантливому хавбеку хотят имплантировать дефибриллятор сердца, который будет исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.

О сроках восстановления и возвращения к футболу пока речь не идет.

Стоит отметить, что защитник сборной Нидерландов Дейли Блинд играет с таким дефибриллятором. Раньше у Блинда тоже диагностировали проблемы с сердцем. Особенно интересно то, что и Эриксен, и Блинд являются воспитанниками одного и того же клуба - амстердамского "Аякса".

Напомним, ранее Эриксен опубликовал сообщение о состоянии своего здоровья в социальную сеть.

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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности

29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.

Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.

Со слов главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна и врача команды Мортена Босена стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца.

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Автор: Артем Будрин