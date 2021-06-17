Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание на поле во время матча Евро-2020 против Финляндии, готовится к хирургическому вмешательству со стороны врачей.
Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Дании.
Талантливому хавбеку хотят имплантировать дефибриллятор сердца, который будет исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.
О сроках восстановления и возвращения к футболу пока речь не идет.
Стоит отметить, что защитник сборной Нидерландов Дейли Блинд играет с таким дефибриллятором. Раньше у Блинда тоже диагностировали проблемы с сердцем. Особенно интересно то, что и Эриксен, и Блинд являются воспитанниками одного и того же клуба - амстердамского "Аякса".
Напомним, ранее Эриксен опубликовал сообщение о состоянии своего здоровья в социальную сеть.
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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности
- 29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.
- Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.
- Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.
- Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.
- Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.
- Со слов главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна и врача команды Мортена Босена стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца.
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