Кристиан Эриксен заявил, что чувствует себя хорошо.

Один из лидеров сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание на поле во время матча Евро-2020 против Финляндии, впервые после инцидента опубликовал пост в соцсети.

В Instagram Эриксен опубликовал свое фото из больницы и написал следующее:

"Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и потрясающие сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти ряд обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо", - написал Эриксен.

"Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию! Всего наилучшего, Кристиан", - добавил футболист.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Эриксен помахал болельщикам из окна больничной палаты и показал, что все хорошо.

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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности

29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.

Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.

Со слов главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна и врача команды Мортена Босена стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца.

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Автор: Антон Дударь