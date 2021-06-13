Кристиан Эриксен перепугал всех / фото REUTERS

Атакующий хавбек сборной Дании и миланского "Интера" Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии уже чувствует себя лучше.

По крайней мере в сети появилось видео, где Эриксен машет рукой болельщикам из окна больницы.

Напомним, что врач сборной Дании прокомментировал этот досадный инцидент.

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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности

  • 29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.
  • Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.
  • Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.
  • Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.
  • Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.

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Автор: Артем Будрин