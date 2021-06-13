Ситуация со здоровьем Кристиана Эриксена стабилизировалась.

Атакующий хавбек сборной Дании и миланского "Интера" Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии уже чувствует себя лучше.

По крайней мере в сети появилось видео, где Эриксен машет рукой болельщикам из окна больницы.

Напомним, что врач сборной Дании прокомментировал этот досадный инцидент.

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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности

29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.

Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.

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Автор: Артем Будрин