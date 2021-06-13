Врач сборной Дании Мортен Бесен рассказал о ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.
Бесена цитирует berlingske.dk.
"Нас позвали на поле, когда Кристиан упал. Когда мы подбежали, он лежал на боку. Он дышал, у него был пульс. Однако затем ситуация резко изменилась в вызывающем тревогу направлении. Необходимо было незамедлительно принимать меры. И мы сделали ему спасительный массаж сердца. Нам оперативно помогла медицинская бригада стадиона, и мы смогли вытащить Кристиана", - рассказал Бесен.
"Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование", - также сообщил врач.
Отметим, что на данный момент состояние Эриксена стабильно. Он находится в больнице, где будет проходить дальнейшие обследования. Об этом сообщила Федерация футбола Дании в Twitter.
"Утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим партнерам по команде", - сообщили в федерации.
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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности
- 29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.
- Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.
- Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.
- Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.
- Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.
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