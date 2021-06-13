У Кристиана Эриксена после потери сознания сперва был пульс, но затем "ситуация резко изменилась".

Врач сборной Дании Мортен Бесен рассказал о ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.

Бесена цитирует berlingske.dk.

"Нас позвали на поле, когда Кристиан упал. Когда мы подбежали, он лежал на боку. Он дышал, у него был пульс. Однако затем ситуация резко изменилась в вызывающем тревогу направлении. Необходимо было незамедлительно принимать меры. И мы сделали ему спасительный массаж сердца. Нам оперативно помогла медицинская бригада стадиона, и мы смогли вытащить Кристиана", - рассказал Бесен.

"Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование", - также сообщил врач.

Отметим, что на данный момент состояние Эриксена стабильно. Он находится в больнице, где будет проходить дальнейшие обследования. Об этом сообщила Федерация футбола Дании в Twitter.

"Утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим партнерам по команде", - сообщили в федерации.

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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности

29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч из аута.

Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.

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Автор: Антон Дударь