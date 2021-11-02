Карвахаль объяснил, почему Лунин не играет в "Реале".

Правый защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль прокомментировал предстоящий поединок против "Шахтера" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Думаем, что соперник в начале матча будет играть от обороны. Но им нужны очки, поэтому посмотрим, как будет развиваться игра. В какой-то момент они захотят перехватить инициативу", - сказал Карвахаль на предматчевой пресс-конференции.

Читайте такжеРеал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионовКроме того, испанский защитник попробовал объяснить, почему украиснкому голкиперу Андрею Лунину не удается получать больше игровой практики в "Реале"?

"Андрей – один из самых профессиональных футболистов, которых я встречал. Это отличный игрок. Он очень усердно тренируется, многими часами. Дело и проблема в том, что его конкурент – один из лучших вратарей мира (Тибо Куртуа – прим.)", - резюмировал Карвахаль.

Ранее УНИАН сообщал, что известный украинский экс-голкипер посоветовал Андрею Лунину покинуть Реал Мадрид.

Реал - Шахтер: перед матчем

Автор: Владимир Медяник