Правый защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль прокомментировал предстоящий поединок против "Шахтера" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Думаем, что соперник в начале матча будет играть от обороны. Но им нужны очки, поэтому посмотрим, как будет развиваться игра. В какой-то момент они захотят перехватить инициативу", - сказал Карвахаль на предматчевой пресс-конференции.
Читайте такжеРеал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионовКроме того, испанский защитник попробовал объяснить, почему украиснкому голкиперу Андрею Лунину не удается получать больше игровой практики в "Реале"?
"Андрей – один из самых профессиональных футболистов, которых я встречал. Это отличный игрок. Он очень усердно тренируется, многими часами. Дело и проблема в том, что его конкурент – один из лучших вратарей мира (Тибо Куртуа – прим.)", - резюмировал Карвахаль.
Ранее УНИАН сообщал, что известный украинский экс-голкипер посоветовал Андрею Лунину покинуть Реал Мадрид.
Реал - Шахтер: перед матчем
- "Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера". В третьем же туре "горняки" разгромно проиграли "Реалу", пропустив 5 мячей.
- "Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.
- Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках чемпионата Украины разгромили "Десну". А "сливочные" в своем национальном первенстве в гостях минимально обыграли "Эльче" со счетом 2:1.
- Обслужит поединок французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.