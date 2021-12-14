Форвард "Барселоны" Серхио Агуэро имеет проблемы с сердцем.

33-летний аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро завершит карьеру.

Пресс-служба каталонского клуба официально сообщила, что 15 декабря в 13:00 состоится встреча Агуэро и президента "Барселоны" Жоана Лапорты с масс-медиа. На этом мероприятии ожидается, что футболист объявит, что он завершает карьеру.

Серхио в октябре во время матча Ла Лиги внезапно сел на газон и схватился за грудь. Его доставили в больницу, где обнаружили тахикардию. Сообщалось, что медики убедили Агуэро повесить бутсы на гвоздь, ведь проблемы с сердцем серьезные.

Напомним, что аргентинец летом перешел в "Барселону", чтобы быть ближе к своему куму Лионелю Месси. Однако последний совершил трансфер в ПСЖ.

Серхио Агуэро: достижения в карьере

Агуэро наиболее известен выступлениями за "Манчестер Сити". Аргентинец в 2011 году пополнил состав "горожан", перейдя из "Атлетико".

В футболке "Ман Сити" форвард провел 388 поединков, забив 258 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев, а также забил больше всего голов в АПЛ за один клуб.

С "горожанами" он пять раз выиграл чемпионат Англии, шесть раз - Кубок Лиги, три раза - Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии в 2019 году и дошел до финала Лиги чемпионов в 2021-ом.

За "Барселону" Серхио сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

В составе сборной Аргентины Агуэро провел 101 поединок и забил 42 гола. Он является обладателем Кубка Америки (2021) и чемпионом Олимпийских игр (2008).

Автор: Артем Будрин