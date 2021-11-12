Серхио Агуэро испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Звездный нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые могут вынудить его завершить карьеру.

Результаты последнего обследования форварда показали, что у него проблемы с сердцем серьезнее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает издание As со ссылкой на Catalunya Ràdio.

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Напомним, 30 октября опытному форварду "Барселоны" стало плохо во время поединка чемпионата Испании против "Алавеса". Он был заменен в первом тайме встречи. Позже стало известно, что у Агуэро был приступ тахикардии. Сообщалось, что он пропустит не менее 3 месяцев.

Серхио Агуэро: достижения в карьере

Агуэро наиболее известен выступлениями за "Манчестер Сити". Аргентинец в 2011 году пополнил состав "горожан", перейдя из "Атлетико".

В футболке "Ман Сити" форвард провел 388 поединков, забив 258 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев, а также забил больше всего голов в АПЛ за один клуб.

С "горожанами" он пять раз выиграл чемпионат Англии, шесть раз - Кубок лиги, три раза - Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии в 2019 году и дошел до финала Лиги чемпионов в 2021-ом.

33-летний игрок прошлым летом перебрался в "Барселону". За каталонцев Серхио сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

В составе сборной Аргентины Агуэро сыграл 101 матч и забил 42 гола.

Серхио Агуэро является обладателем Кубка Америки (2021) и чемпионом Олимпийских игр (2008).

Автор: Владимир Медяник