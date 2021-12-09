Каталонцы продолжают быть в кризисе.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" на своем поле разбила "Барселону". В параллельном матче "Бенфика" обыграла "Динамо" и оформила выход в плей-офф ЛЧ.

"Бавария" - "Барселона" - 3:0

Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусиала, 62

Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1

"Барселона" теперь сыграет в Лиге Европы. Каталонцы впервые с 2004 года примут участие во втором по престижности еврокубке. Тогда турнир носил название Кубок УЕФА.

Серия попаданий "Барсы" в плей-офф ЛЧ началась в сезоне 2004/05, когда Лионель Месси дебютировал за клуб, а прервалась в первом же сезоне после ухода аргентинца из команды.

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы по итогам шести туров.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

"Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.

Автор: Артем Будрин