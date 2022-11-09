Садио Мане травмировался в игре против бременского "Вердера".

Во вторник, 8 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" принимала на своем поле "Вердер".

Неудачно сложился этот матч для нападающего "Баварии" и сборной Сенегала Садио Мане. 30-летний футболист получил повреждение в первом тайме и покинул поле на 20-й минуте. Вместо него вышел Лерой Сане.

К несчастью футболиста, травма оказалась достаточно серьезной, сообщает L'Equipe.

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У Мане проблемы с сухожилием, из-за которых придется пропустить не менее нескольких недель. Следовательно, звездный форвард "Баварии" не сможет сыграть на ЧМ-2022.

Отметим, что Мане является главным лидером сборной Сенегала, которая поедет на чемпионат мира-2022 и сыграет в группе с Катаром, Нидерландами и Эквадором. Дебютную игру на мундиале сенегальцы сыграют уже 21 ноября против Нидерландов.

В этом сезоне Садио сыграл 23 матча за "Баварию" во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил 4 результативные передачи.

В активе Мане 92 матча и 33 гола за свою национальную сборную Сенегала.

Напомним, Мане занял второе место в голосовании за "Золотой мяч-2022", уступив лишь Кариму Бензема.

В 2022 году Садио выиграл Кубок Африки, дошел до финала Лиги чемпионов, вывел Сенегал в финальную часть ЧМ-2022 и перешел из "Ливерпуля" в "Баварию".

Ранее УНИАН сообщал, что из-за травмы ЧМ-2022 в Катаре пропустит звездный полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба.

ЧМ-2022: что нужно знать о турнире

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

ЧМ-2022 - первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.

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