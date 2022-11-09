Мюнхенцы забили шесть голов в ворота соперника.

Во вторник, 8 ноября, состоялся матч чемпионата Германии между "Баварией" и "Вердером".

Игра проходила на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

На шестой минуте счет в игре открыл Джамал Мусиала. Спустя четыре минуты Антони Юнг после паса Митчелл-Элии Вайзера восстановил равенство на табло. В скором времени Серж Гнабри вывел мюнхенцев вперед. Затем Леон Горецка укрепил преимущество хозяев. Ему ассистировал Йозуа Киммих. Затем Гнабри оформил хет-трик, забив на 28-й и 82-й минутах. Матис Тель установил итоговый счет на табло.

"Бавария" - "Вердер" - 6:1

Голы: Мусиала, 6, Гнабри, 22, 28, 82, Горецка, 26, Тель, 84 - Юнг, 10

Обзор матча:

В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" занимает 1 место. Мюнхенцы набрали 31 очко в 14 играх. На второй строчке располагается "Фрайбург", у которого 27 очков в 13 матчах. "Вердер" идет на 7-й позиции с 21 пунктом.

В следующем туре чемпионата Германии по футболу "Бавария" сыграет 12 ноября против "Шальке" на выезде. "Вердер" в этот же день примет на своем поле "РБ Лейпциг".

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