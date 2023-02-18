Кристиану Атсу был 31 год и он лишь в сентябре 2022 года приехал играть в турецкий чемпионат.

Вследствие землетрясения в Турции трагически погиб известный ганский футболист Кристиан Атсу.

Информацию о его смерти подтвердил футбольный агент Нана Сечере. Атсу был 31 год.

"С тяжелым сердцем я должен сообщить всем доброжелателям, что, к сожалению, тело Кристиана Атсу было найдено сегодня утром. Мои глубокие соболезнования его семье и близким. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех за молитвы и поддержку. Я прошу, чтобы, пока мы принимаем необходимые меры, все уважали частную жизнь семьи в это очень тяжелое время", - написал Сечере в соцсетях.

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Атсу выступал на позиции атакующего полузащитника и защищал цвета таких команд, как "Челси", "Ньюкасл", "Эвертон", "Порту", "Малага", "Борнмут", "Риу Аве". Последними клубами африканца были "Аль-Раид" из Саудовской Аравии и турецкий "Хатайспор".

За национальную сборную Ганы Атсу провел 65 матчей и забил 10 голов. Кристиан играл с Ганой в финале Кубка африканских наций в 2015 году. На том же турнире его признали лучшим игроком соревнований. На клубном уровне Атсу стал чемпионом Португалии в сезоне 2012/13.

Землетрясение в Турции

6 февраля в Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. От стихийного бедствия пострадали 10 провинций. В настоящее время известно, что число жертв в Турции превысило 38 тыс.

8 февраля стало известно о смерти вратаря клуба "Малатьяспор" Ахмета Эюпа Тюркаслана. Он тоже погиб из-за страшного стихийного бедствия в Турции.