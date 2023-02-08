Под завалами также оказалась и жена футболиста, но ее удалось спасти.

В результате землетрясения в Турции погиб голкипер клуба "Ени Малатьяспор" Ахмет Эюп Тюркаслан.

Как сообщила пресс-служба турецкой команды, тело 28-летнего футболиста нашли под обломками одного из домов, разрушенного в результате сильного землетрясения.

"Наш вратарь Ахмет Эюп Тюркаслан лишился жизни после того, как его раздавило во время землетрясения. Пусть Бог помилует его. Почивай с миром", - говорится в заявлении клуба в Твиттере.

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Сообщается, что под завалами также оказалась жена Тюркаслана, но ее удалось спасти.

Ахмет Эюп Тюркаслан родился в Газиантепе, где в структуре местного клуба начал футбольную карьеру.

В профессиональном футболе Тюркаслан дебютировал в 2013 году. Он играл за "Анкараспор", "Бугсас Спор", "Умраниеспор" и "Ени Малатьяспор".

В нынешнем сезоне он сыграл два матча в Кубке Турции.

Всего на профессиональном уровне Тюркаслан сыграл 94 матча, в которых пропустил 122 гола.

Ранее УНИАН сообщал, что под завалами после землетрясений в Турции оказался бывший футболист "Челси" и "Ньюкасла" Кристиан Атсу. Позже СМИ сообщили, что футболиста удалось спасти.

Напомним, ночью 6 февраля, землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло вблизи турецкого города Газиантеп, недалеко от границы с Сирией. Затем последовали десятки сильных афтершоков, а днем - еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,7. В Турции из-за землетрясения пострадали 10 городов.

По состоянию на 8 февраля количество жертв в результате масштабного землетрясения в Турции и Сирии составляет уже более 9000 человек.

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