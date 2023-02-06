Спортсмен не выходит на связь.

После нескольких мощных землетрясений в Турции, в результате которых обрушились десятки зданий, под завалами оказался футболист сборной Ганы и бывший игрок "Челси" Кристиан Атсу.

Как сообщил турецкий журналист Экрем Контур, Атсу, который с сентября прошлого года выступает за турецкий "Хатайспор", не выходит на связь. Известно, что клуб базируется в городе Кахраманмараш в юго-восточной части Турции, которая сильно пострадала от землетрясений. Кроме того, на связь не выходит также спортивный директор клуба Танер Савут.

31-летний Кристиан Атсу известен выступлениями за сборную Ганы, а также ряд европейских клубов. На счету игрока выступления в таких командах как "Порту", "Витесс", "Эвертон", "Малага" и "Ньюкасл". С 2013 по 2017 полузащитник играл за лондонский "Челси".

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Из-за трагедии в Турции отменены все спортивные мероприятия. На тренировочных сборах в стране также находятся "Динамо", "Шахтер" и другие клубы УПЛ. Пресслужбы клубов уже сообщили, что футболисты от землетрясений не пострадали.

Землетрясение в Турции

В понедельник, 6 февраля 2023 года, Турцию всколыхнули несколько мощных землетрясений. На юго-востоке страны произошло несколько землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6.

Сообщалось, что в результате разрушительного землетрясения погибли по меньшей мере 1498 человек, а 8533 - пострадали. На связь не выходят десятки украинцев.

Позже стало известно, что число жертв мощного землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, превысило 2300 человек.

Известно, что сейсмолог из Нидерландов Франк Хогербейтс еще 3 февраля предсказал сильное землетрясение, которое через три дня произошло в Турции. В 2015 году Хогербейтс предупреждал также о землетрясении в Непале. Тогда погибло более 8 тыс. человек.

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