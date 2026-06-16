'Динамо' узнало соперника в Лиге конференций: все результаты жеребьёвки

Матчи первого раунда состоятся уже в июле.

В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27, в ходе которой киевское "Динамо" узнало своего соперника.

Подопечные Костюка начнут свой путь в еврокубках с двух матчей против румынской "Университатя Клуж". Все пары первого раунда квалификации Лиги Европы выглядят следующим образом:

"Динамо" (Киев) – "Университатя" (Клуж)

Карабах – Вестри

Хайдук – Жилина

ЦСКА София – Дерри Сити

"Шериф" – "Алюминий"

Войводина – Ференцварош

Отметим, что первый матч этого раунда состоится уже 9 июля. А ответная игра – 16 июля. Таким образом, киевляне начнут новый сезон именно с этих матчей.

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Напомним, что "Динамо" стало единственной командой, которая будет представлять Украину в Лиге Европы. Донецкий "Шахтер" начнет свои выступления с группового этапа Лиги чемпионов. В то время как "ЛНЗ" и "Полесье" сыграют в Лиге конференций.

Напомним, ранее стало известно, что защитник "Динамо" Александр Караваев перешёл в "Шахтёр". Отмечается, что контракт с игроком был заключён на два года – до 30 июня 2028 года.

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