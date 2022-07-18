Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда нового сезона Лиги конференций.

В понедельник, 18 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2022/23.

В этом раунде стартует луганская "Заря", а также потенциально может сыграть полтавская "Ворскла", если во втором раунде квалификации обыграет шведский "АИК".

Согласно результатам жеребьевки, соперником "Зари" в третьем раунде квалификации Лиги конференций станет победитель пары "Университатя Крайова" - "Влазния". Потенциальным соперником "Ворсклы" будет победитель противостояния "Валмиера" - "Шкендия".

Результаты жеребьевки Лиги конференций для украинских клубов

"Заря" (Украина) - "Влазния" (Албания) / "Университатя" Крайова (Румыния)

- "Влазния" (Албания) / "Университатя" Крайова (Румыния) АИК (Швеция) / "Ворскла" (Украина) - "Валмиера" (Латвия) / "Шкендия" (Сев.Македония)

Матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций пройдут 4 и 11 августа. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в раунде плей-офф, жеребьевка которого состоится 2 августа.

Добавим, что полтавская "Ворскла" сыграет против шведского клуба "АИК" во втором раунде квалификации 21 и 28 июля. Оба матча украинский клуб вынужденно проведет на поле соперника, поскольку из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину не может играть матчи еврокубков на родном стадионе.

Луганская "Заря" же свои домашние матчи Лиги конференций будет играть на стадионе под названием "Арена-Люблин" в польском городе Люблин.

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник покинул луганский клуб и перешел в полтавскую "Ворсклу". Новым наставником "Зари" был назначен известный нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

Вас также могут заинтересовать новости: