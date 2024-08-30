В Лиге Европы будет сыграно 8 туров.

Состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы и украинский футбольный клуб "Динамо", находившийся в третьей корзине, узнал своих будущих соперников.

Соперники Динамо:

Из корзины 1 (дома): Лацио (Италия),

Из корзины 1 (в гостях): Рома (Италия)

Из корзины 2 (дома): Ференцварош (Венгрия)

Из корзины 2 (в гостях) Реал Сосьедад (Испания)

Из корзины 3 (дома): Виктория Пльзень (Чехия)

Из корзины 3 (в гостях): Галатасарай (Турция)

Из корзины 4 (дома): РФШ (Латвия)

Из корзины 4 (в гостях): Хоффенхайм (Германия)

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, зато будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Видео дня

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра - дома, вторая - на выезде). В Лиге Европы будет сыграно 8 туров.

Основной раунд. Даты матчей

1-й тур: 25-26 сентября 2024 года

2-й тур: 3 октября 2024 года

3-й тур: 24 октября 2024 года

4-й тур: 7 ноября 2024 года

5-й тур: 28 ноября 2024 года

6-й тур: 12 декабря 2024 года

7-й тур: 23 января 2025 года

8-й тур: 30 января 2025 года

Донецкий "Шахтер" узнал своих соперников в Лиге чемпионов

Накануне состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов и донецкий "Шахтер", который находился второй корзине, узнал своих будущих соперников.

Соперниками украинских футболистов станут: из корзины 1: дома - Бавария (Германия), в гостях - Боруссия Дортмунд (Германия); из корзины 2: дома - Аталанта (Италия), в гостях - Арсенал (Англия); из корзины 3: дома - Янг Бойз (Швейцария), в гостях - ПСВ (Нидерланды); из корзины 4: дома - Брест (Франция), в гостях - Болонья (Италия).

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