"Динамо" и "Шахтер" узнают своих соперников в групповом этапе главного клубного турнира Европы.

26 августа в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть

Начало церемонии - в 19.00.

В ходе жеребьевки своих соперников узнают и два украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер". Украина во второй раз подряд представлена в групповом этапе ЛЧ двумя командами.

В рамках церемонии также будут вручены награды лучшим игрокам прошлого розыгрыша ЛЧ и лучшему игроку сезона по версии УЕФА.

Жеребьевка Лиги чемпионов

Онлайн-трансляция

Один из этих трех игроков получит награду лучшему футболисту сезона.

Уже известно, что групповой этап ЛЧ стартует 14 сентября. Продлится он до 8 декабря.

Как выглядит состав корзин:

1 корзина: "Челси", "Вильярреал", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Бавария", "Интер", "Лилль", "Спортинг"

2 корзина: "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Боруссия" Дортмунд, "Севилья", ПСЖ

3 корзина: "Порту", "Аякс", "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Зенит", "ШАХТЕР", "Бенфика", "Зальцбург"

4 корзина: "Бешикташ", "ДИНАМО" КИЕВ, "Брюгге", "Милан", "Вольфсбург", "Мальме", "Янг Бойз", "Шериф"

Напомним, что в одну группу традиционно не смогут попасть команды из одной страны. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.

По итогам жеребьевки 32 команды будут разбиты на 8 групп. В турнире сыграют 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей квалификации.

Авторы: Антон Дударь, Артем Будрин