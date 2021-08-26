26 августа в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть
Начало церемонии - в 19.00.
В ходе жеребьевки своих соперников узнают и два украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер". Украина во второй раз подряд представлена в групповом этапе ЛЧ двумя командами.
В рамках церемонии также будут вручены награды лучшим игрокам прошлого розыгрыша ЛЧ и лучшему игроку сезона по версии УЕФА.
Жеребьевка Лиги чемпионов
Онлайн-трансляция
Один из этих трех игроков получит награду лучшему футболисту сезона.
Уже известно, что групповой этап ЛЧ стартует 14 сентября. Продлится он до 8 декабря.
Как выглядит состав корзин:
1 корзина: "Челси", "Вильярреал", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Бавария", "Интер", "Лилль", "Спортинг"
2 корзина: "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Боруссия" Дортмунд, "Севилья", ПСЖ
3 корзина: "Порту", "Аякс", "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Зенит", "ШАХТЕР", "Бенфика", "Зальцбург"
4 корзина: "Бешикташ", "ДИНАМО" КИЕВ, "Брюгге", "Милан", "Вольфсбург", "Мальме", "Янг Бойз", "Шериф"
Напомним, что в одну группу традиционно не смогут попасть команды из одной страны. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.
По итогам жеребьевки 32 команды будут разбиты на 8 групп. В турнире сыграют 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей квалификации.