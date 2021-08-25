Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку группового этапа

Жеребьевка главного клубного турнира Европы пройдет 26 августа.

26 августа в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022. УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов. Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть онлайн В прямом эфире жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов в Украине покажет медиасервис MEGOGO. Начало церемонии - в 19.00. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: что нужно знать В ходе жеребьевки 32 команды будут разбиты на 8 групп. В турнире сыграют 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей квалификации.

Перед жребием команды будут распределены на четыре корзины. В первую попадут победитель ЛЧ 2020-2021, победитель Лиги Европы 2020-2021, а также чемпионы шести стран с наивысшим рейтингом в таблице коэффициентов УЕФА (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция и Португалия). Остальные команды распределят по корзинам в соответствии с их клубным рейтингом.

В одну группу традиционно не смогут попасть команды из одной страны. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.

В рамках церемонии жеребьевки будут вручены награды лучшим игрокам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, приз лучшему футболисту сезона по версии УЕФА, а также еще ряд наград. Автор: Антон Дударь

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