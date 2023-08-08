Луис Кортес, занимавший этот пост в течение почти двух лет, объявил о своем уходе.

Женская сборная Украины по футболу осталась без главного тренера. Как сообщает sport.ua, Луис Кортес, занимавший эту должность в течение почти двух лет, объявил об оставлении должности на личной странице в Инстаграме.

Отмечается, что контракт тренера истекает 31 августа текущего года и не будет продлен. Он возглавлял команду с ноября 2021 года.

В своем заявлении Кортес отметил, что имел целью построить в Украине амбициозный проект по женскому футболу, имея в планах принять женский чемпионат Евро-2025, однако из-за широкомасштабного вторжения России его реализация стала невозможной.

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"Из-за того, что ситуация в стране не позволяет нам, как сотрудникам, продолжать развитие проекта, который мы начали, считаем себя вынужденными не продолжать работу, и прежде всего хотим, чтобы ситуация в стране улучшилась и была решена как можно быстрее на благо украинского народа", - сказал Кортес в обращении

В то же время Украинская ассоциация футбола (УАФ) пока не объявила ни об увольнении Кортеса, ни о том, кто займет его должность.

Ранее сообщалось, что Чемпионат мира по футболу среди женщин, который в эти дни проходит в Новой Зеландии и Австралии, установил абсолютный рекорд по посещаемости

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