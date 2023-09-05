Вместо Антони в сборную Бразилии вызван нападающий лондонского "Арсенала" Габриэл Жезус.

Федерация футбола Бразилии объявила об исключении из состава команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2026 вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.

Причиной такого решения стал скандал - полиция Сан-Паулу и Большого Манчестера расследуют дело о домашнем насилии со стороны Антони в отношении его бывшей девушки.

"В связи с фактами, которые были обнародованы 4 сентября, которые связаны с Антони и которые нуждаются в расследовании, а также для защиты вероятной жертвы, игрока, сборной Бразилии и бразильской федерации футбола, сообщаем, что футболист исключен из сборной Бразилии", - заявили в ФФБ.

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Вместо Антони в сборную Бразилии вызван нападающий лондонского "Арсенала" Габриэл Жезус. 9 сентября бразильская сборная сыграет против Боливии, 13-го - против Перу. Это будут первые матчи квалификации ЧМ-2026.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" купил Антони у амстердамского "Аякса" за сто миллионов евро летом 2022 года. В выступлениях за английский клуб Антони запомнился яркими финтами. За национальную сборную Бразилии 23-летний вингер провел 16 матчей и забил два гола. В составе олимпийской сборной Бразилии Антони выиграл золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио.

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