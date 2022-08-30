Антони станет вторым самым дорогим игроком в истории "Манчестер Юнайтед".

Нападающий амстердамского "Аякса" и национальной сборной Бразилии Антони продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.

Условия трансфера и личного контракта согласованы, игроку остается только пройти медосмотр.

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Отмечается, что 22-летний бразилец подпишет с "красными дьяволами" контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

"Аякс" раскрывает сумму трансфера - 95 миллионов евро и 5 миллионов евро в виде бонусов. Это будет самая большая продажа в истории Эредивизи, а также самый дорогой трансфер этого лета на данный момент.

Кроме того, Антони станет вторым самым дорогим игроком "МЮ" - больше платили только "Ювентусу" за Поля Погба в 2016 году (105 миллионов евро).

Стоит отметить, что после подписания Антони общие расходы "Манчестер Юнайтед" на рынке этим летом достигли 238,2 миллиона евро.

По данным Transfermarkt, этот показатель является рекордным в истории клуба. В сезоне 2019/20 в течение двух трансферных окон манкунианцы потратили 234,8 миллиона евро.

Кроме Антони, "МЮ" приобрел защитников Лисандро Мартинеса (57,3 млн евро) и Тирелла Маласию (15 млн евро), а также хавбека Каземиро (70,6 млн евро). Переход полузащитника Кристиана Эриксена произошел на правах свободного агента.

После четырех сыгранных туров в АПЛ в активе "Манчестер Юнайтед" 6 набранных очков. Команда Эрика тен Хага занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.

Антони: карьера

22-летний Антони перешел в "Аякс" в июле 2020 года за 15,75 миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету бразильца 12 голов и 10 ассистов в 33 матчах за "Аякс" во всех турнирах.

Всего за карьеру в "Аяксе" Антони сыграл 82 матча, на его счету 24 гола и 22 результативные передачи.

В октябре прошлого года нападающий дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой в девяти матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.

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